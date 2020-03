Maxi giro di spaccio, condanna a 5 anni per il capo della banda

Processo Super store, confermati 5 anni di reclusione per spaccio di droga nei confronti di un membro della banda di pusher sgominata alcuni anni fa dalle forze dell’ordine lucchesi. Con sentenza del dicembre del 2018, la Corte d’appello di Firenze, aveva confermato la sentenza emessa nell’autunno del 2016 dal tribunale di Lucca: M. J. 36 anni di origini marocchine era stato dichiarato responsabile di diversi reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 12.000 euro di multa.

La Cassazione nei giorni scorsi ha confermato definitivamente la condanna per uno dei 7 componenti della banda. Le indagini alla base del procedimento giudiziario indagavano sul giro di spaccio fin dall’estate del 2015. La banda composta da cittadini di origine marocchina si spostava, secondo l’accusa, di continuo tra i comuni di Viareggio, Camaiore, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Questo aveva determinato non poche difficoltà alle forze dell’ordine per rintracciarlo, considerando anche che la droga spesso veniva sotterrata rendendo ancora più complesso e difficile il lavoro degli investigatori, La clientela del “Super Store” della droga, in particolare cocaina, apparteneva ai più svariati ceti sociali, tutti erano pronti a sborsare fino a 80 euro a dose per tre, quattro volte a settimana.

Lo scambio aveva luogo sia di notte che in pieno giorno senza orari fissi e le transazioni avvenivano telefonicamente via cellulare. I carabinieri hanno sequestrato più di 1500 euro in contanti e, in pochi mesi, 440 dosi di droghe varie per un valore totale di 22 mila euro. La continua compravendita aveva quindi portato il sostituto procuratore di Lucca, Salvatore Giannino a richiedere le misure cautelari poi emesse dal gip Pezzuti, per poi arrivare ai processi e alle condanne. Ora è definitiva quella relativa a uno dei leader della banda di pusher.