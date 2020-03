Coronavirus, altri due casi positivi a Pontremoli e Livorno

Coronavirus, almeno altri due casi di tamponi positivi nella serata di oggi (3 marzo).

A seguito di un caso probabile di coronavirus si è resa necessaria la chiusura precauzionale del pronto soccorso di Pontremoli. Un paziente, passato per il pronto soccorso e ricoverato in medicina, è infatti risultato positivo al test e l’unità di crisi aziendale ha ritenuto opportuno sospendere l’attività dei due reparti per l’intera giornata di domani (4 marzo) per la necessaria sanificazione e per attivare la quarantena di personale e pazienti soggetti a potenziale contagio. È stata anche decisa l’attivazione di un punto di primo soccorso all’esterno della struttura.

“L’invito alla cittadinanza – scrive la Asl Toscana Nord Ovest – è quello di evitare di recarsi autonomamente all’ospedale di Pontremoli, mentre le ambulanze con pazienti a bordo vengono già da questa sera indirizzate verso altre strutture di pronto soccorso”.

Domani (4 marzo) l’azienda fornirà ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle misure adottate e da adottare per la tutela della salute della popolazione.

Un livornese di 55 anni, sportivo, con tampone positivo al coronavirus si trova invece ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno in condizioni critiche.

L’uomo si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. L’igiene pubblica sta lavorando per individuare eventuali ulteriori soggetti che nei giorni precedenti possano essere stati in contatto con l’uomo.