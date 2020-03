Coronavirus, sindaco firma altre tre ordinanze di isolamento fiduciario

Altre tre ordinanze nel Comune di Lucca di isolamento fiduciario per persone entrate in contatto con pazienti risultati affetti da coronavirus.

A firmarle, secondo le direttive del governo e del ministero della salute, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini,. Per due di loro è previso l’isolamento fiduciario fino all’8 marzo, per un altro fino al 16 di marzo.

Nessuno di loro, al momento, è risultato positivo al test per il Covid-19. Per loro è prevista la sorveglianza attiva per monitorare eventuale insorgere di sintomi legati al virus stesso.