Misericordia: “Mascherine di protezione ai volontari solo misura precauzionale”

Volontari in divisa e con le mascherine di protezione, niente allarmi.

A dirlo, a chiare lettere, è la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto: “Avvisiamo la comunità che, in base alle disposizioni ricevute – dicono dall’associazione – le nostre squadre di soccorso potrebbero indossare, durante gli interventi, mascherine di protezione ed altri dispositivi protettivi. Questo non vuol dire che si stia trasportando un paziente affetto da coronavirus“.

“È una misura precauzionale – prosegue la nota – prevista dai protocolli per tutelare la salute dei soccorritori e dei pazienti. Teniamo a precisarlo per evitare inutili allarmismi e fake news di cui, ancor più in queste settimane difficili, non c’è bisogno. I volontari in divisa non sono portatori di coronavirus. Abbiate rispetto dei volontari“.