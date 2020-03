Ora è ufficiale: scuole e università chiuse fino al 15 marzo

Dopo le polemiche per l’annuncio trapelato dal consiglio dei ministri e poi smentito dal ministro Azzolina il provvedimento è ufficiale.

Scuole e università resteranno chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo. Questa la decisione presa “in via prudenziale” e dopo aver ascoltato il comitato scientifico dal governo dal consiglio dei ministri presieduto da Giuseppe Conte.

Il provvedimento entra in vigore da domani.

Tante le polemiche sull’annuncio di questa mattina, poi ritirato. Fra queste il senatore Andrea Marcucci: “In questa situazione di emergenza, Conte deve essere l’unica voce ufficiale del governo – dice – Vanno evitati in tutti i modi messaggi confusi all’Italia ed al mondo, come sta avvenendo purtroppo ora sulla scuola. Le decisioni che riguardano la vita degli italiani devono essere comunicate tempestivamente e con certezza, non si può dire forse chiudiamo le scuole, lo decidiamo in serata”.