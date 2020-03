Coronavirus, in due ricoverati in ospedale al San Luca

Due persone in ospedale al San Luca di Lucca dopo che il tampone per il coronavirus è risultato positivo.

Di queste due persone una sarebbe ricoverata in rianimazione per problematiche respiratorie, l’altra, invece, nel reparto di malattie infettive.

Non è chiaro se uno dei soggetti ricoverati sia uno di quelli già monitorati con sorveglianza attiva nel Capannorese dopo il test che ha confermato l’infezione.

I due casi, comunque, non sarebbero riferiti al territori comunale di Lucca come confermerebbe il fatto che non è stato aperto il Coc comunale come previsto dal decreto governativo in caso di presenza di contagi.

Intorno alle 15,30 è comunque attesa la comunicazione dei nuovi casi in Toscana, comunicazione unificata dalla Regione Toscana al posto dei due invii giornalieri previsti fino a martedì scorso.