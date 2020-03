Coronavirus, ordinanza di quarantena per altre cinque persone a Capannori

Contatti stretti avuti ieri (4 marzo) con una persona risultata positiva al tampone per il coronaviruis, il sindaco di Capannori, Luca Menesini, ha firmato una nuova ordinanza che prevede la quarantena con sorveglianza attiva per un periodo di 14 giorni per cinque persone.

Il provvedimento prevede l’isolamento domiciliare fino al prossimo 18 marzo compreso con i controlli che verrano svolti dal personale del servizio di igiene pubblica territorialmente competente dell’azienda Asl Toscana Nord Ovest.

Il provvedimento è stato notificato agli interessati con i messi comunali.