Coronavirus, tre nuovi positivi in Lucchesia: sono tutti ricoverati in ospedale, uno in condizioni critiche

Sono 23 i nuovi casi positivi al coronavirus, registrati tra ieri sera (4 marzo) e oggi (5 marzo). Otto fanno riferimento all’Asl Nord Ovest e tre alla provincia di Lucca.

Il primo caso positivo è un uomo, di 76 anni, residente a Viareggio. Al momento è in rianimazione, in ventilazione assistita, all’ospedale Versilia. E’ arrivato in ospedale ieri sera in ambulanza e le sue condizioni appaiono oggi lievemente migliorate.

Il secondo caso è un uomo di Capannori, di 59 anni, imprenditore, che si è recato nel Nord Italia e ha avuto contatti con vari operatori commerciali. È ricoverato in terapia intensiva a Lucca in condizioni critiche, ma stabili. Il terzo caso è ancora un uomo di Capannori, di 55 anni. È stato a Fermo, nelle Marche, qualche giorno fa. È ricoverato, in buone condizioni, nel reparto di malattie infettive di Lucca.

I contatti stretti delle persone risultate positive al test sono già stati presi in carico dagli operatori di igiene e sanità pubblica e sono in corso di verifica eventuali altri contatti.

Gli altri casi sono due coniugi di San Giuliano Terme di 58 anni. L’uomo, agronomo, ha partecipato a un congresso a Udine, il 20 e il 21 febbraio. Sono nella propria abitazione in quarantena e stanno bene. Il sesto caso è un uomo di San Giuliano di 38 anni. Ha fatto accesso al pronto soccorso di Cisanello ed è ricoverato in malattie infettive. Il settimo e ottavo caso sono relativi a una coppia di coniugi di Licciana Nardi in Lunigiana. L’uomo, di 72 anni è passato dall’ospedale di Pontremoli e adesso ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Apuane, dove è ricoverata anche la moglie. La coppia aveva frequentato una sala da ballo nella zona della Spezia.

Gli altri 12 casi sul territorio della Asl Toscana Nord Ovest sono tutti in miglioramento o stabili, compreso il 55enne livornese ricoverato in rianimazione. La donna di 65 anni di Codogno tornata nella seconda casa di Carrara è ancora in malattie infettive all’ospedale Apuane ma è in buone condizioni e il ricovero non è legato al coronavirus.

È stato ricoverato in malattie infettive a Lucca ma comunque in buone condizioni l’uomo che vive a Capannori insieme alla moglie, parente di una persona ricoverata a Piacenza e risultata positiva al test.

Nell’Asl sud est sono sei i nuovi casi positivi. Il primo caso è una donna, di 51 anni, di Arezzo, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il secondo caso è un uomo, di 43 anni, di Castelfranco Piandiscò, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il terzo caso è un bambino di tre mesi, del nucleo familiare di Chiusi segnalato ieri (4 marzo), in isolamento domiciliare, costantemente monitorato. Il quarto caso è un uomo, di 58 anni, di Piancastagnaio, un operatore della società Pianese, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il quinto e il sesto caso sono di Grosseto: una coppia di coniugi (74 anni l’uomo e 70 anni la donna), entrambi ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Misericordia”.

Nell’Asl centro i nuovi casi positivi registrati sono 9. Il primo caso è una donna, di 48 anni, di Santa Maria a Monte, in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. Il secondo caso è una donna, di 71 anni, di Firenze, ricoverata a Ponte a Niccheri, in malattie infettive. Il terzo caso è una donna, di 71 anni, di Firenze, ricoverata nel reparto di malattie infettive di Careggi. Il quarto caso è una donna, di 60 anni, di Firenze, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il quinto caso è un uomo, di 52 anni, ricoverato nel reparto di malattie infettive di Ponte a Niccheri. Il sesto caso è una donna, di 70 anni, anche lei ricoverata nel reparto di malattie infettive di Ponte a Niccheri. Il settimo caso è una donna, di 56 anni, di Empoli, in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. L’ottavo caso, è una donna, di 77 anni, di Firenze, in isolamento domiciliare, condizioni di salute stazionarie. Il nono caso è una donna, di 39 anni, di Bagno a Ripoli, in isolamento domiciliare.

A oggi in Toscana sono 61 i tamponi complessivi risultati positivi al test del coronavirus.

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono a oggi (5 marzo) 1039 persone in isolamento domiciliare di cui 478 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 323 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), di 56 casi nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e di 99 casi in quella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).