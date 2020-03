Droga anche in cambio di favori sessuali, pusher condannato a 4 anni

Era stato arrestato lo scorso anno dai carabinieri per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi il gup del Tribunale lucchese lo ha condannato, in sede di abbreviato, a 4 anni di reclusione e 6mila euro di multa.

L’uomo, 36 anni di origini marocchine, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca su richiesta del pubblico ministero, Antonio Mariotti, che aveva pienamente condiviso gli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nel corso dell’attività d’indagine.

Lo straniero era ritenuto responsabile di aver detenuto e spacciato ripetutamente, con attività continua e quotidiana, numerosi quantitativi di cocaina ad almeno una trentina di acquirenti nel periodo tra febbraio e novembre 2018, a Lucca e Massarosa.

Nel corso dell’attività, lo straniero era stato sottoposto a perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di oltre 8mila euro in contanti, sequestrati dai carabinieri poiché verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Le indagini erano state avviate a febbraio 2018 a seguito dell’arresto in flagranza di un cliente di Massarosa che aveva minacciato di morte e usato violenza contro la propria madre per farsi consegnare 30 euro per l’acquisto dello stupefacente.

Dopo alcune verifiche era venuto fuori anche un episodio nel quale il pusher si era fatto pagare da una cliente donna la droga con prestazioni sessuali, secondo l’accusa.

Da queste attività investigative l’iter processuale che ha portato alla condanna nei giorni scorsi.