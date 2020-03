Due ragazzi in ospedale dopo una lite in un locale

Due ragazzi di Lucca in ospedale dopo una lite in un locale a Pisa. Così hanno denunciato alla polizia dopo l’episodio che si è verificato in piazza Garibaldi.

I due hanno riferito agli agenti di avere riportato lesioni in quanto aggrediti da due persone all’interno del locale. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza che li ha accompagnati al pronto soccorso.

Attraverso le descrizioni ottenute sono stati individuati e identificati, a poca distanza dal locale, mentre si accingevano a salire su di un’auto, i due giovani indicati come presunti autori dell’aggressione. Questi ultimi, residenti a Pisa, sono stati condotti in questura per gli accertamenti del caso insieme ad altri avventori.

La lite, secondo quanti ricostruito, sarebbe sorta per futili motivi e all’interno di un gruppo di amici. I due giovani sono stati dimessi dal pronto soccorso con una prognosi di tre giornper le ferite riportare.