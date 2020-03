In fiamme un’abitazione di un’anziana a Lucignana

Paura nel pomeriggio di oggi a Lucignana, frazione del Comune di Coreglia Antelminelli, per un incendio che ha interessato l’abitazione di una persona anziana, fortunatamente non presente in casa.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, che hanno spento le fiamme e bonificato l’ambiente. L’abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile.