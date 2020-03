Coronavirus, Capannori apre il centro di protezione civile

E’ attivo da oggi (6 marzo), a Capannori, il centro operativo comunale di protezione civile che avrà il compito di fornire assistenza alle persone che devono stare in casa, perché in stato di ‘quarantena‘, ovvero obbligate a fare 14 giorni (che sono i giorni di possibile incubazione del virus) senza uscire.

“Mettiamo quindi a disposizione di questi cittadini – spiega il sindaco Luca Menesini – le nostre professionalità e la rete delle associazioni di protezione civile, che ringrazio, di cuore. Ferme restando le norme sanitarie che i volontari devono rispettare, saranno pronti a fornire il massimo supporto, che va dalla telefonata al fargli la spesa, se necessario. Il punto per noi chiave è: non siete soli. Noi ci siamo, per tutti, nessuno escluso. La solidarietà e la responsabilità ci porteranno fuori da questa situazione. Tutti insieme”.