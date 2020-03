Coronavirus, in ospedale anche una neonata di 45 giorni

E’ sotto stretto monitoraggio dei medici del Meyer. Si tratta di una una bambina di 45 giorni che deve essere purtroppo annoverata tra gli ultimi casi risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus Covid-19.

Da quanto è stato possibile apprendere finora, la neonata, che presenterebbe sintomi simil influenzali, proviene da Massa ed è stata ricoverata ieri sera all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato predisposto per lei un percorso protetto.

Tra i 24 nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Toscana ieri, anche quello di un altro neonato di tre mesi di Chiusi. Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi.

In Lucchesia si registrano tre primi ricoveri al San Luca due dei quali sono in terapia intensiva. In totale i casi positivi finora segnalati in Toscana sono 62. Sette complessivamente i ricoverati in terapia intensiva: tre a Firenze, uno a Livorno, uno ad Arezzo e due su Lucca e provincia.