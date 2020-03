Donna di 60 anni investita mentre attraversa

Ennesimo, brutto incidente, nel tardo pomeriggio di ieri (5 marzo) in via di Sottomonte a Guamo. Una signora di 60 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce nei pressi dell’incrocio davanti alla scuola ed è stata ricoverata al San Luca.

Si tratta di un nuovo episodio che viene stigmatizzato dagli abitanti della zona, che denunciano la pericolosità della strada: “Questa strada è pericolosissima e ogni mese capitano incidenti di questo tipo. Le strisce non sono segnalate e soprattutto la sera risultano invisibili agli automobilisti che sfrecciano ad una velocità solitamente molto sostenuta – raccontano alcuni abitanti della zona -. Dato che c’è anche una scuola di mezzo sarebbe il caso di dare risalto a questo problema di una strada inadeguata. Poco tempo fa quando la croce davanti alla scuola era cascata per incuria i paesani avevano chiesto la realizzazione di una rotonda che potesse snellire il traffico e porsi come ostacolo agli automobilisti scellerati che sfrecciano indisturbati (nessun autovelox, nessun ostacolo sulla via) a tutte le ore del giorno e diventano pericolosi soprattutto la sera quando la visibilità è ridotta. Per adesso nessuno delle autorità competenti si muove in tal senso. Auspichiamo che si trovi una soluzione in breve tempo e la rotonda sarebbe la soluzione più efficace”.