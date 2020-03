Perde il controllo e finisce con l’auto sul muretto di recinzione e sul cancello di una casa abitata da una giovane coppia, poi aggredisce verbalmente i proprietari che chiamano i carabinieri.

È successo domenica in via Ingrellini, intorno alle 23,15. I proprietari, all’interno della casa, hanno sentito un forte botto all’esterno e rumore di vetri infranti. Si sono affacciati e hanno visto la macchina che si era piantata sul muretto di recinzione danneggiando anche ringhiera e cancello elettrico.

Foto 3 di 4







Alla guida un ragazzo che, dopo aver capito che i proprietari avevano chiamato i carabinieri avrebbe, così il racconto dei coniugi, iniziato a inveire contro di loro, sputando, minacciando e prendendo a pugni l’avvolgibile della porta finestra, danneggiandola.

La coppia, spaventatissima, ha atteso l’arrivo dei carabinieri che, prima di condurlo alla calma, hanno avuto il loro bel da fare. I militari hanno poi cercato di ricostruire l’episodio e di capire le cause dell’incidente.

Ora la vicenda è in mano all’assicurazione per i danni alla recinzione esterna. Per il resto si attendono le valutazioni delle forze dell’ordine e dei danneggiati.