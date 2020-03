Acqua non potabile in alcune frazioni della Brancoleria

Acqua non potabile in alcune zone della Brancoleria. Questa mattina (7 marzo) il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’uso potabile dell’acqua erogata dall’acquedotto se non sottoposta a trattamento di disinfezione attraverso la bollitura con effetto nelle frazioni di San Giusto di Brancoli, Sant’Ilario di Brancoli e San Lorenzo di Brancoli.

L’Asl Nord Ovest ha infatti rilevato in un punto di prelievo valori batterici non conformi alla norma e ha richiesto al gestore della acquedotto di individuare le cause, indicare gli interventi tecnici predisposti e procedere a nuovi prelievi di controllo. L’ordinanza di non potabilità dell’acqua nelle tre frazioni resterà in vigore fino a nuova ordinanza che darà conto all’attuazione degli interventi richiesti e del ripristino dei valori microbiologici di legge.

—