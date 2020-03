118 e ambulanze, innalzate le misure anti-virus nei soccorsi

Innalzato il livello delle misure di contenimento per il contagio da coronavirus. Anche il 118 Alta Toscana corre ai ripari, a fronte non soltanto delle disposizioni del governo ma anche di un aumento dei casi di contagio nell’area vasta, nelle ultime ore.

Per questo è stato comunicato anche alle associazioni di volontariato che si occupato del servizio di emergenza urgenza sul territorio l’innalzamento delle misure al livello di “attenzione”. La direttiva è quella di rispettare le misure previste dal protocollo contro il contagio per tutti i pazienti soccorsi, indipendentemente dalla patologia e per tutti i soccorritori.