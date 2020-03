Bullizzata la sedicenne contagiata dal coronavirus al Forte

14 casi positivi in Versilia, 88 persone in quarantena. L’aggiornamento dei numeri lo dà il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.

Proprio a Forte dei Marmi il contagio ha riguardato un’intera famiglia, molto nota in paese: sono otto in tolale i contagiati che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Per Murzi, comunque, non esiste nessuna “emergenza sanitaria”. Dei contagiati due sono ricoverati a Livorno, una in discrete condizioni, una con una condizione più complessa.

Ma il sindaco di Forte dei Marmi punta il dito su una particolare situazione: “Quello che più mi ha fatto arrabbiare – ha detto – è che la più giovane di questo nucleo familiare è stata oggetto di bullismo sui social e sulle chat Whatsapp. Questo lo trovo inaccettabile e non nascondo una certa soddisfazione nell’aver dato ai carabinieri il nome della persona che ha compiuto questi atti, che è poi stato richiamato. E non finisce qui”.