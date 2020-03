Coronavirus, cinque casi a Forte dei Marmi. Al vaglio i contatti dei malati

Sono cinque i nuovi casi positivi a Forte dei Marmi. Ad annunciarlo il sindaco Bruno Murzi, dopo il controllo dei tamponi del pomeriggio e della notte di ieri. Già avviati i controlli epidemiologici per tutti e cinque i casi.

Il sindaco Murzi commenta poi anche il nuovo decreto del governo, ricordando che non spetta alle amministrazioni comunali “riportare a casa chi arriva dalla zona rossa”, ma appellandosi al senso civico dei cittadini.

Stesso dicasi per le nuove norme per ristoranti e bar che non rispettano le distanze minime richieste dal decreto: “Molti hanno deciso autonomamente di chiudere, come il Principe e Lorenzo. Noi stiamo facendo tutto quello che possiamo per limitare l’estensione del virus”.