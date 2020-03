Coronavirus, tanti locali decidono di chiudere

Il Comune annuncia la tolleranza zero nei confronti dei locali che non fanno rispettare ai clienti le distanze di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus, ma molte attività si sono già attrezzate o hanno comunque deciso di tenere chiuso il locale, o prevedere chiusure anticipate.

E’ vero, ci sono stati esercizi che venerdì sera erano pieni ma già ieri in molti hanno deciso alle 20 di abbassare le saracinesche e chiudere. Già nella giornata di oggi la polizia municipale si è recata in diversi luoghi della movida a verificare la situazione. Da domani chi non sarà in regola verrà sanzionato fino alla sospensione dell’attività.