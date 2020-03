Folla all’inaugurazione del locale nonostante il rischio virus

A Viareggio la passeggiata percorsa dalla folla e anche ieri sera tanti locali pieni. Lucca non è da meno dove, a fronte di molte attività che hanno deciso di chiudere per evitare il contagio o comunque di anticipare la chiusura all’aperitivo, ci sono stati anche oggi le eccezioni del caso.

Come in viale Pacini dove in tanti si sono riversati per l’inaugurazione di un nuovo locale. L’immagine piuttosto eloquente fa capire di quanta gente si è accalcata all’interno, senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza prescritte e ribadite nel decreto del governo di oggi.