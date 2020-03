Coronavirus, a Lucca ricoverata una bambina di due anni: altri 5 contagi

C’è anche una bambina di soli due anni tra i 5 i nuovi casi di malati di coronavirus in provincia di Lucca.

Oltre alla piccola che è arrivata al pronto soccorso nella notte con i sintomi di un’influenza e i cui familiari che vivono a Lucca sono stati messi in quarantena, sono ricoverati al San Luca anche un uomo di 54 anni del capoluogo di provincia, un 68enne di Capannori e il 72enne di Castelnuovo Garfagnana, titolare di un’agenzia di viaggi.

Si registra un nuovo caso anche in Versilia: è risultato infatti positivo anche un 63enne di Camaiore: sta bene ed è assistito a casa.

Altri 7 pazienti risultati positivi nei giorni scorsi restano ricoverati all’ospedale di Lucca, mentre gli altri stanno meglio e si trovano nelle loro abitazioni.

Una intera famiglia è in apprensione per la piccola, che ha iniziato a sentirsi male nella giornata di ieri. Il ricovero al San Luca è avvenuto nella notte. Alla piccola – che presentava sintomi simili a quelli del nuovo virus – è stato fatto il tampone che, purtroppo, è risultato positivo.

Il contagio in Toscana

In Toscana si sono registrati 43 nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore.

Ieri (8 marzo) erano stati invece 53 i nuovi positivi registrati in Toscana. I contagiati dall’inizio dell’emergenza salgono dunque in tutta la regione a 208, comprese tre persone clinicamente guarite, un deceduto e un paziente definitivamente guarito.

Dei 43 nuovi tamponi risultati positivi nelle ultime ventiquattro ore, 17 sono stati analizzati nel laboratorio di virologia e microbiologia di Careggi, 15 in quello di Pisa e 11 a Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al ministero della salute.

I nuovi casi per provincia

Questa la suddivisione per provincia di segnalazione o ricovero fino ad oggi, che può non coincidere con quella di residenza: 51 a Firenze, 16 a Pistoia e 5 Prato (totale Asl centro: 72); 31 a Lucca, 28 a Massa Carrara, 20 a Pisa, 10 a Livorno (totale Asl Nord-Ovest: 89); 6 a Grosseto, 29 a Siena e 12 ad Arezzo (totale Asl Sud est: 47).

Le quarantene

Salgono a 2.522 le persone in isolamento a casa in tutta la Toscana, 128 in più rispetto a ieri. Di queste 716 erano le persone prese in carico da numero dedicato e 1.086 da contatti stretti con casi positivi.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono state testate 1364 persone di cui 1188 negative, 166 positive e 10 in corso.