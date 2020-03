Primo caso di coronavirus in Garfagnana: positivo il titolare di una agenzia di viaggi

Primo caso di coronavirus in Garfagnana, un’area della provincia di Lucca che al momento era rimasta esente dal contaggio. Il risultato del tampone è stato comunicato nella mattinata alla famiglia dell’uomo, 72 anni, titolare di una nota agenzia di viaggi in autobus di Castelnuovo.

A darne conferma dopo un post diffuso su Facebook dal figlio, è stato il sindaco del Comunale di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi che parla di un solo caso confermato. Il primo cittadino lo ha dovuto fare perché prima che giungesse l’ufficialità in Garfagnana si era diffusa la fake news che anche la nipote dell’uomo fosse risultata positiva e che avesse trascorso il sabato sera in due locali della zona. Falso. A dirlo è la diretta interessata, costretta a fare un post per chiarire la situazione.

Nel frattempo è stato subito attivato il protocollo sui parenti e i familiari più stretti ma nel frattempo è scattato il panico, trainato dai social network e da alcune notizie non confermate al momento dalle autorità sanitarie.

“Ci hanno detto – racconta il figlio dell’uomo – che mio padre ha il coronavirus. Purtroppo non sappiamo come l’abbia contratto in quanto non è mai uscito dalla Lucchesia negli ultimi 30 giorni“. Parole che hanno fatto scattare il panico e una catena di false notizie che ha coinvolto anche alcune attività, che hanno smentito prontamente.

A spiegare la situazione è la nipote del 72enne con un post su Facebook: “Volevo chiarire un attimo la situazione dato che circolano diverse notizie anche non vere: mio nonno è attualmente ricoverato all’ospedale e non so come sta. Al momento è l’unico risultato positivo della famiglia anche se verranno fatti altri accertamenti. Io da quando sono tornata a casa pochi giorni fa non ho avuto contatti diretti con lui e attualmente non ho nessun sintomo, per questo non sono stata messa in quarantena per ora. È una scelta mia di stare a casa e di avvertire le persone che ho incontrato questi giorni”.

Tranquillizza anche il primo cittadino. “Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e la Asl – spiega Tagliasacchi – hanno attivato i propri protocolli interni per la gestione di questo genere di evento ed insieme alle altre autorità competenti sta costantemente monitorando la situazione. Si invitano i cittadini a continuare a seguire le misure di prevenzione che sono state diffuse nei giorni scorsi e soprattutto a non rivolgersi direttamente al pronto soccorso ma, per qualsiasi necessità, al proprio medico o pediatra di famiglia. Sarà cura dell’amministrazione fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali”.