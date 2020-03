Striscioni per medici e personale al San Luca: “Siete voi i campioni da tifare”

“In questo periodo di difficoltà i veri campioni da tifare siete voi”. Recita così uno striscione apparso questa mattina (9 marzo) all’ospedale San Luca di Lucca. Un omaggio ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che in questi giorni stanno dando il massimo per affrontare l’emergenza coronavirus. I casi aumentano anche in provincia di Lucca e il personale sanitario è e resta in prima fila con enormi sforzi e sacrifici.

Lo striscione è firmato da Qbr – Youth Lucca che lo ha anche postato su Facebook. Un modo per dimostrare che i giovani non sono soltanto quelli che affollano i locali e ignorano l’emergenza ma anche quelli che vogliono oggi esprimere solidarietà: “Vi siamo vicini e vi esortiamo a non mollare”.