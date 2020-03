Tribunale di Lucca, sospese tutte le udienze per due settimane

Il presidente del Tribunale di Lucca ha firmato stamattina (9 marzo) le disposizioni che recepiscono e attuano il decreto del presidente del consiglio della scorsa notte. Il provvedimento prevede la sospensione di tutte le udienze dei procedimenti penali a partire da oggi fino al 21 marzo prossimo.

Sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto giudiziario. Chiusi al pubblico gli uffici tranne che per atti non inviabli in via telematica. Fanno eccezione al rinvio solo i procedimenti penali e le udienze ritenute urgenti, da svolgersi comunque a porte chiuse, sempre seguendo le regole e i criteri fissati dal governo e dai vari ministeri. Le udienze in particolare saranno poi rinviate a data successiva al prossimo 31 maggio e trattate entro la fine dell’anno.

Queste le disposizione adottate dunque dal tribunale cittadino. Un ponte di sospensione feriale di 15 giorni, per ‘traghettare’ i tribunali e le procure verso le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso. Il decreto del Governo stabilisce infatti “la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili e penali”, con una serie di eccezioni specificate. L’emergenza continua e le misure da adottare man mano si adegueranno all’evoluzione della situazione generale.