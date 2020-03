Un altro positivo al coronavirus a Porcari

I casi di coronavirus a Porcari salgono a due. Lo riferisce il sindaco Leonardo Fornaciari al termine della riunione che si è svolta oggi con giunta, consiglieri e protezione civile, oltre che con il direttore della Croce Verde di Porcari sulla situazione del contagio.

“Al momento – ha affermato – le persone in quarantena sono 11, di cui 2 risultano essere positivi al coronavirus. Uno di loro è attualmente in ospedale per alcune problematiche sopraggiunte. Vi ribadisco la massima attenzione per voi stessi e per gli altri”.