Virus, appello di Menesini ai giovani: “Cambiate stile di vita”

“Volete bene ai vostri nonni? Ci tenete ai vostri genitori anche anche se a volte vi scassano? Se la risposta è sì, cambiate per qualche settimana il vostro stile di vita”. E’ l’appello che fa il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini ai giovani per la prevenzione del coronavirus.

“Evitate di stare ammassati, tutti appiccicati, sia in un locale che fuori. Visto che non avete la scuola, modificate le uscite – va avanti -: invece che in notturna, uscite di giorno. Per andare a correre in un parco, per fare una camminata, per fare fitness con gli amici all’aria aperta, tenendo la distanza di un metro l’uno dall’altra. Fatelo, e raccontatelo”.

“Raccontateci l’essere un ragazzo o una ragazza nel momento del Coronavirus, le soluzioni che vi vengono in mente per rispettare le indicazioni e riuscire comunque a stare un po’ con gli amici – afferma -. Molto spesso chi infrange certe regole appare figo, perché sta dicendo “no” a un sistema di valori che mette al centro i soldi invece che la persona. In questo momento, invece, l’Italia sta mettendo al centro la persona e non i soldi. Il nostro Paese sta dicendo che salvare la vita degli italiani è la cosa più importante. E allora, oggi, è figo rispettare le regole”.

“La storia ci insegna che i giovani sono sempre stati in prima linea perché le cose andassero in meglio: penso alla Liberazione ieri ma penso anche alla lotta contro il cambiamento climatico oggi – afferma Meneesini -. Anche sul Coronavirus c’è bisogno di voi. Non perché siete quelli più a rischio, lo sappiamo bene che al momento non è così. Ma perché potete trasmettere il virus a persone con problemi di salute, ai nonni anziani, ma anche ai genitori che adolescenti non sono più”.

“Siete cresciuti – va avanti Menesini – in un Paese che garantisce cure a tutti, è difficile per voi credere che davvero possa venir meno qualcosa che c’è sempre stato. Siamo di fronte a una novità, a un virus che non conosciamo bene e quindi – per la prima volta da quando siete nati – gli ospedali potrebbero non avere posto per vostro nonno o vostra madre. Tremendo? Sì. Ma così è. E allora fate vedere ai vostri amici che ci può divertire anche rispettando le indicazioni per tutelare la salute di tutti e spingete anche loro a fare lo stesso. Cominciate, vi verranno dietro anche gli altri. Ci vuole qualcuno che inizi, come sempre. L’Italia conta su di voi. Questa battaglia la vinciamo tutti insieme”.