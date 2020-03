Altri casi di coronavirus in provincia di Lucca: sono 6 i nuovi contagiati

Almeno altri 6 nuovi casi di coronavirus. E’ questo il bilancio aggiornato ad oggi (10 marzo) sulla diffusione dell’epidemia in provincia di Lucca. Nel giorno più difficile – quello in cui scattano le restrizioni del governo anche in Toscana -, la conta dei nuovi positivi resta sul trend degli ultimi giorni. Tra i nuovi casi, come ormai noto, c’è anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. E’ a casa e sta bene.

I nuovi casi in provincia di Lucca

I nuovi casi sono stati registrati a Lucca, Capannori e Castelnuovo Garfagnana, comune della Garfagnana dove si registra il secondo caso.

Oltre al sindaco di Lucca, è risultata positiva al tampone una donna di 50 anni di Capannori, ricoverata all’ospedale di Lucca ma già tornata a casa. Preoccupano di più le condizioni di un 66enne di Capannori che è ricoverato in terapia intensiva al San Luca.

Inizialmente ricoverato ma poi trasferito a casa anche un 55enne di Lucca le cui condizioni al momento non destano preoccupazione. In Garfagnana invece è risultato positivo un 80enne di Castelnuovo che è stato ricoverato alle malattie infettive del San Luca.

Ricoverato, invece, alle malattie infettive di Livorno un 65enne di Viareggio.

Ancora sotto osservazione la bimba di due anni

E’ anccora ricoverata all’ospedale San Luca la bambina di due anni che ieri è risultata positiva al tampone dopo essere arrivata al pronto soccorso con la febbre e altri sintomi influenzali. I medici la stanno monitorando. Restano stabili o invariate le condizioni degli altri ricoverati.

I contagi in Toscana

In Toscana sono in tutto 56 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 17 nel laboratorio di Careggi, 30 nel laboratorio di Pisa, 9 nel laboratorio di Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al Ministero della salute.

Ieri (9 marzo), i nuovi positivi erano stati 43.

Ad oggi sono complessivamente 264 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato (totale Asl centro: 89), 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno (totale Asl nord ovest: 119), 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo (totale sud est: 56).

Da segnalare una nuova negativizzazione (uno dei tre casi che ieri risultavano clinicamente guariti). Ad oggi quindi sono 2 i casi negativizzati (quindi completamente guariti), 2 i casi clinicamente guariti e un paziente deceduto. 259, quindi, i casi attualmente positivi.

Dal 1 febbraio ad oggi, sono in tutto 2.149 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Dal monitoraggio giornaliero sono 4.427 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2.064 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 1.616 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 162 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 286 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).