Coronavirus, positivo anche il sindaco di Lucca Tambellini: in quarantena giunta e staff

Il coronavirus colpisce anche il primo cittadino di Lucca. Alessandro Tambellini è risultato positivo al tampone, cui si è sottoposto ieri (9 marzo).

Il sindaco ha accusato sintomi influenzali nella giornata di ieri, al termine di giorni di ripetuti incontri per gestire questa delicata fase di emergenza. Sottoposto al test è risultato positivo.

Adesso si trova a casa ed è in buone condizioni di salute. E’ stato immediatamente attivato il protocollo in casi come questo. L’intera giunta, insieme allo staff del sindaco e al personale che ha avuto contatti più stretti negli ultimi giorni con il primo cittadino, è in quarantena.

Il provvedimento riguarda una ventina di persone, ma già ieri lo staff del sindaco in collaborazione con la protezione civile ha organizzato un sistema di telelavoro, in modo che le strutture continuino a funzionare regolarmente.

E infatti già da ieri è stato aperto e coordinato dall’assessore Francesco Raspini il centro operativo comunale, che ha messo a punto un piano di sostegno e assistenza ai cittadini in isolamento fiduciario che a ieri ammontavano a 12.