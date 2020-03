Il presidente del consiglio comunale si mette in isolamento volontario

Il presidente del consiglio comunale di Lucca, Francesco Battistini, in isolamento fiduciario volontario. Battistini lo ha deciso, pur non essendone obbligato né avendo sintomi del coronavirus. In Comune, è stato colpito il sindaco Alessandro Tambellini e una ventina di persone sono in quarantena.

Battistini spiega che l’isolamento “si fa perché è giusto così. Si fa perché abbiamo attenzione agli altri – osserva in un post su Facebook -. Si fa perché questo virus è bastardo. Si fa perché siamo consapevoli. Si fa…e basta”.