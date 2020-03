Lucca, alle 18 scatta la serrata: in centro avvisi con il megafono

Obbligo di chiusura alle 18 per i locali pubblici e divieto di assembramenti: a Lucca le forze dell’ordine vigilano sul rispetto del decreto del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

E durante il primo giorno non sono mancati i controlli. Le volanti della polizia, che nel pomeriggio stavano pattugliando il centro storico in qualche caso hanno utilizzato il megafono avvisando i cittadini dei divieti, quando hanno notato assembramenti di persone.

E’ successo sulle Mura di Lucca ma anche in centro storico, in particolare all’incrocio tra via Fillungo e via della Fratta, come documenta un video che è passato via social al popolo del web. Nell’avviso si ricorda ai passanti il decreto e si invita a rientrare nelle proprie abitazioni.

Fa sicuramente effetto a tutti ma la situazione, come hanno spiegato le autorità, non è da prendere con leggerezza e i controlli, anche a Lucca, verranno svolti regolarmente: è necessario essere consapevoli e seguire le prescrizioni del decreto, senza panico e allarmismo.

Gli spostamenti sono consentiti, ma solo per motivi di lavoro, necessità e salute ma vanno saputi giustificare e serve una autocertificazione in casi di controllo.