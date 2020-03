“Andrà tutto bene”, anche a Lucca lo striscione che fa coraggio

“Forza Lucca. Andrà tutto bene”. Parte anche in città la catena della solidarietà in un momento in cui è vietato, per la salute di tutti, incontrarsi, stare in gruppo, divertirsi assieme. L’idea era partita in Lombardia, nei giorni più difficili quando ci si è resi conto che i contagi andavano verso il picco.

Adesso, la stessa idea viene rilanciata anche a Lucca attraverso i social network e in particolare attraverso un post sul gruppo Sei lucchese se, dove è apparsa la prima foto.