Asl Toscana Nord Ovest, c’è un modulo per le donazioni

C’è un modulo ufficiale per le donazioni ai reparti ospedalieri della Usl Toscana Nord Ovest.

Lo dice la stessa azienda in risposta alle richieste di donazioni in denaro pervenute da associazioni e privati cittadini con l’intento di poter aiutare i reparti coinvolti nell’emergenza sanitari. Chiunque voglia effettuare una donazione può farlo compilando il modulo (che alleghiamo in coda) ed inviandolo alla mail patrimonio.bm@uslnordovest.toscana.it, allegando la ricevuta del bonifico bancario.

“La direzione aziendale – afferma la Asl – ringrazia tutti coloro che con il loro contributo sosterranno le nostre strutture sanitarie impegnate nella cura dei cittadini”.

Oggi il ringraziamento dell’azienda va in particolare al Lions Club Garfagnana, nelle persone del presidente Ubaldo Pierotti e di Maurizio Lunardi, per aver donato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana nuove forniture di dispositivi di protezione individuale.

Scarica qui il modulo per la donazione alla Asl Toscana Nord Ovest