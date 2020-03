Assunzioni in sanità, Cgil: “Inaccettabile la procedura di Estar”

Sanità e emergenza coronavirus: la Regione Toscana annuncia duemila assunzioni ma la Cgil protesta sulle modalità: “In queste ore Estar sta effettuando le chiamate ai 2000 assunti chiedendogli, a differenza della normale procedura a causa dell’emergenza, di prendere servizio entro 7 giorni. Alcuni di questi lavoratori sono attualmente impiegati presso strutture della sanità privata o delle cooperative sociali”.

“Questi lavoratori – sostiene la Cgil di Firenze – per prendere impiego per il servizio sanitario regionale dovranno presentare le dimissioni dal proprio posto di lavoro. Senza rispettare il preavviso richiesto normalmente”.

“Ci arrivano – si legge in una nota – numerose segnalazioni da parte dei lavoratori che i propri datori di lavoro non sono disponibili a rinunciare al preavviso di licenziamento. Questo potrebbe comportare che i lavoratori che decidessero di accettare la chiamata a prendere servizio nelle strutture pubbliche, perdano il preavviso che significa fino a una mensilità di stipendio circa 1500 euro”.

“La Fp Cgil Firenze – si legge in una nota – pensa sia inaccettabile che questo avvenga. Non è ammissibile che chi viene chiamato di urgenza a prendere servizio per contribuire a contrastare l’emergenza sanitaria in atto debba pagare il preavviso. Pensiamo che tutti in questo momento debbano portare il loro contributo alla causa in particolare per chi è una struttura convenzionata con il sistema sanitario regionale”.

“Chiediamo ai datori di lavoro di rinunciare al preavviso e alla Regione di farsi carico del problema esercitando la dovuta moral suasion – si legge ancora nella nota -. Altro elemento che sta emergendo in queste ore è che per i lavoratori che già lavorano presso strutture ospedaliere con contratti a tempo determinato o in somministrazione e che vengano chiamati a tempo indeterminato vengano assegnati al posto di lavoro dove già lavoro. Adottare questo criterio sarebbe utile prima di tutto al sistema sanitario in momento come questo: che senso ha trasferire un operatore del Dea di un ospedale in un altro ospedale dove risulterà un neoassunto e dovrà prendere pratica con il nuovo reparto di assegnazione? E magari sostituirlo nei Dea di provenienza con altri neo assunti?”.