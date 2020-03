Controlli anche di notte a Lucca per far rispettare le misure anti-virus

Controlli anche di notte a Lucca per far rispettare le nuove misure restrittive che riguardano spostamenti e assembramenti disposti con decreto dal governo per arrestare il contagio da coronavirus.

Anche questa notte in campo pattuglie di polizia e carabinieri, soprattutto lungo le grandi arterie di accesso alla città e lungo la circonvallazione, dove sono stati fermati alcuni automobilisti cui è stato ricordato il decreto e le sue disposizioni.