Coronavirus, a Lucca c’è la prima vittima: morto un 80enne di Castelnuovo Garfagnana

Era ricoverato da ieri (10 marzo) all’ospedale San Luca di Lucca. Era stato trasferito qui in giornata da Castelnuovo di Garfagnana, dove risiedeva, dopo che il tampone a cui era stato sottoposto era risultato positivo al Covid-19. E’ un 80enne la prima vittima che il virus fa in provincia di Lucca. Un anziano, fragile, debilitato da patologie pregresse.

Il Covid-19 se l’è portato via in una manciata di giorni, strappandolo all’affetto dei suoi cari. Una notizia che sconvolge tutti e in particolare la comunità di Castelnuovo Garfagnana dove in due giorni sono stati riscontrati tre casi della temuta malattia. In un luogo che forse si era potuto credere lontano dal morbo che invece miete qui la sua prima vittima in Lucchesia.

L’anziano è morto nella serata di oggi (11 marzo) al San Luca. I medici lo avevano ricoverato nel reparto delle Malattie infettive dove da giorni e giorni il personale lavora senza soste. Otto i nuovi casi, soltanto oggi, in provincia: 3 tra Lucca e la Garfagnana.

Mentre cresce la paura e l’Oms dichiara lo stato di pandemia e il contagio si espande sempre di più con 2mila nuovi contagi in Italia, al San Luca i medici non possono far altro che constatare la morte dell’anziano. “Aveva patologie pregresse”, spiegano i medici. Tali che non li hanno reso possibile la battaglia con il nuovo coronavirus.

Quello di oggi però è un giorno nero per l’Asl Toscana nord ovest: ci sono state infatti altre due vittime. Entrambe erano ricoverate all’ospedale Apuane: si tratta di un 87enne di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo. L’altro, morto in serata, 86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Entrambi erano in gravi condizioni.