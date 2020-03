Coronavirus, altri 8 positivi. La provincia di Lucca seconda per contagi in Toscana

Sono altri 8 i contagi da coronavirus a Lucca, provincia dove, ad oggi, si è registrato il maggior numero di casi in Toscana, dopo Firenze. Anche se va detto che in altre province, come Prato, l’aumento dei casi è stato molto più consistente. Un nuovo caso si è registrato a Castelnuovo Garfagnana, altri 2 a Lucca e Capannori. In Versilia, invece sono 5 i nuovi tamponi risultati positivi.

Lucca e Garfagnana

Scendendo nel dettaglio, è stato ricoverato per coronavirus all’ospedale di Lucca un uomo di 69 anni di Capannori. A Castelnuovo, invece, è risultata positiva la moglie del titolare dell’agenzia di viaggi, primo caso in Garfagnana. La donna, 72 anni, sta bene ed è a casa. Curato al proprio domicilio anche un uomo di 58 anni di Lucca.

Sta bene il sindaco di Lucca

Resta nella sua abitazione il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, che ieri è risultato positivo al Covid19 e fortunatamente è in buone condizioni. E’ stata invece dimessa la bambina di due anni che era stata ricoverata nei giorni scorsi al San Luca. Le condizioni degli altri – ricoverati o assistiti a domicilio – non sono variate al momento.

Versilia

In Versilia invece si sono registrati 5 casi. Tra questi c’è un 78enne di Stazzema, che è stato trasferito e ricoverato all’ospedale Versilia. Alle malattie infettive di Livorno vengono invece ccurati un 59enne di Viareggio e una donna di 73 anni di Massarosa. A Viareggio sono risultati positivi anche due giovani: si tratta di una giovane donna di 26 anni e di un 18enne: entrambi stanno bene e si trovano nelle loro abitazioni.

Toscana

Dall’ultimo monitoraggio di ieri, sono in tutto 56 (lo stesso numero dei nuovi casi di ieri) i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 35 nel laboratorio di Careggi, 14 nel laboratorio di Pisa, 7 nel laboratorio di Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al ministero della salute.

Ad oggi sono complessivamente 320 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 71 Firenze, 32 Pistoia, 21 Prato (totale Asl centro: 124), 43 Lucca, 40 Massa Carrara, 34 Pisa, 16 Livorno (totale Asl nord ovest: 133), 12 Grosseto, 37 Siena, 14 Arezzo (totale sud est: 63).

Ad oggi sono 2 i casi di guarigione virale (negativizzati), 3 i casi clinicamente guariti e un deceduto. Sono quindi 314 quelli attualmente positivi.

Dal 1 febbraio ad oggi, sono in tutto 2.521 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Dal monitoraggio giornaliero sono 5.837 le persone in isolamento domiciliare, di cui 3.070 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 2.029 persone nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 545 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 496 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).