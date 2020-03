Coronavirus, scadute 40 ordinanze di quarantena in Versilia

Netto calo delle quarantene in Versilia. Stasera (11 marzo), infatti, scadono le ordinanze per circa 40 persone che erano entrati direttamente in contatto con i primi due contagiati dal coronavirus a Viareggio, il dipendente del birrificio di Vo’ Euganeo e suo figlio.

Ad annunciarlo, nel ribadire la presenza di cinque nuovi casi in zona nella giornata di oggi, è stato il sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha ribadito la necessità di seguire le indicazioni del governo e delle autorità sanitarie per limitare la diffusione del virus.