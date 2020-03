La denuncia del sindacato: “Campo di Marte, ancora niente check point e mancano mascherine”

“Niente check point alle case della salute e ai distretti di Campo di Marte, Capannori e Marlia”. La denuncia arriva dal sindacato Fials che invita l’Asl Toscana nord ovest a provvedere.

“Ad oggi – afferma – non sono stati installati i check point come da informativa del 26 febbraio scorso”, sostiene il segretario provinciale Carlo Bartolomei secondo cui le misure di sicurezza contro il coronavirus finora adottate sarebbero insufficienti.

“Sono stati installati solo info check point dotati di tavoli, fogli informativi e relativo dispenser con disinfettante; gli operatori che sono in postazione non hanno altro che una mascherina e non un vetro di protezione”.

“Questa soluzione alla mancanza di materiale quale i termometri laser e eventuali mascherine non osserva i criteri di prevenzione per il controllo/contenimento del coronavirus – sostiene il sindacato -: è per questo che si chiede che siano allestiti in tempi brevissimi vari punti adeguati di riferimento e che gli operatori che operano sul territorio, siano dotati di materiale idoneo per la loro messa in sicurezza”.