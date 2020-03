Lucca, sei nuove ordinanze di quarantena

Continuano ad aumentare le ordinanze di quarantena nel territorio del Comune di Lucca. Sono state appena pubblicati sull’albo pretorio di Palazzo Orsetti altri 6 provvedimenti di quarantena obbligatoria per altrettanti soggetti che nei giorni scorsi è stato accertato abbiano avuto contatti con persone che hanno contratto il virus covid-19. Tra questi, da ricordare che figura anche il sindaco Alessandro Tambellini che proprio ieri (10 marzo) ha annunciato di aver contratto il virus. In totale sono 37 le ordinanze emesso in meno di 48 ore.

Nello specifico, l’ordinanza impone l’isolamento casalingo per due settimane, con l’obbligo per la polizia municipale e per il personale preposto della Usl Toscana nord ovest di controllare il rispetto dell’ordinanza.

Il provvedimento è stato notificato in queste ore ai diretti interessati.