Spostamenti in auto senza validi motivi: scattano le prime denunce

Prime due denunce per mancato rispetto delle prescrizioni governative sull’emergenza sanitaria in tema di spostamenti anche in Versilia. Erano fuori casa senza un valido motivo. Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Pietrasanta due cittadini, entrambi versiliesi, che hanno violato le direttive del decreto per la gestione dell’emergenza sanitaria che limita fortemente gli spostamenti a meno che non si tratti di motivi di lavoro, visite mediche o per bisogni primari come andare a fare la spesa. I due cittadini non avevano alcun motivo per stare in strada.

Per uno dei due fermati e deferiti la motivazione “era la curiosità”. A renderlo noto è il Comune di Pietrasanta che invita i cittadini a limitare all’indispensabile gli spostamenti sul territorio a meno che non si tratta di necessità ed urgenze. Il decreto del governo è chiaro: chi non rispetta queste regole andrà incontro a diverse sanzioni a seconda della gravità della violazione che variano dalla sanzione all’arresto per tre mesi.

L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è pronta ad intensificare nelle prossime ore i controlli anche sulle strade cittadine da parte della polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Fiori. “Nelle prossime ore – anticipa Andrea Cosci, assessore alla polizia municipale – intensificheremo i controlli sulle strade. Chi sarà fermato dovrà mostrate, insieme alla patente, l’autocertificazione e quindi il motivo per cui è uscito”.