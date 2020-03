Versilia, un centinaio di persone in quarantena

Coronavirus, il sindaco di Viareggio fa il punto sulla situazione: “Ad ora la situazione in Versilia rimane stabile – commenta Giorgio Del Ghingaro -: ieri c’è stato un caso in più, quindi siamo in tutto a 16 casi. Le quarantene su tutto il territorio sono un centinaio”.

“Continuiamo a rispettare le prescrizioni che il ministero, la Asl e la Regione ci hanno dato. Mano a mano che si va avanti si chiariscono meglio le cose: l’importante – conclude il sindaco – è rimanere a casa se non abbiamo necessità e cercare di limitare il più possibile il contagio”.

Intanto, una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce alcuni dubbi sul nuovo decreto con le misure restrittive per evitare l’espansione dell’epidemia di coronavirus.

E’ consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate.

Chiunque ha diritto a rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta rientrati ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni.

Non sono previste limitazioni per il transito di merci né per la circolazione dei corrieri merci.

Il limite orario dalle 6 alle 18 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedono contatti personali.

Lo scopo principale del decreto ministeriale è quello di limitare al massimo gli spostamenti, che sono consentiti solo per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali. Necessità che dovranno essere comprovate da dichiarazioni da fornire mediante autodichiarazione resa sui moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia. Una falsa dichiarazione costituisce reato.