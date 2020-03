Asl Toscana Nord Ovest, nuove restrizioni per l’accesso ai servizi

Nuovi provvedimenti dell’Asl Toscana Nord Ovest per limitare le possibilità di contagio da coronavirus.

I consultori

Per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus, anche nei consultori di tutta l’azienda Usl Toscana nord ovest sono state adottate alcune misure generali che i cittadini sono tenuti a rispettare. Si raccomanda di recarsi al consultorio solo per quanto non differibile in un altro momento.

Sarà data priorità alle prestazioni per percorso nascita, interruzione volontaria di gravidanza, contraccezione, violenza e maltrattamento e secondo la valutazione professionale degli operatori.

Viene privilegiato il canale telefonico rispetto a quello di contatto diretto: contattare quindi prima telefonicamente gli operatori ai numeri disponibili sul sito aziendale (https://www.uslnordovest.toscana.it/consultori) per informazioni, appuntamenti e counselling. Non presentarsi agli appuntamenti in caso di insorgenza di febbre o sintomi respiratori L’accesso fisico ai consultori avviene attraverso i check point.

In caso di consultori senza checkpoint sono previste altre modalità di filtro preliminare. Nelle sale d’attesa deve essere rispettata la distanza minima di un metro anche per le persone a sedere Evitare accompagnatori se non indispensabili per assistere pazienti in situazione di fragilità (bambini, non autosufficienti). Le attività di gruppo e lo screening del cervicocarcinoma sono momentaneamente sospesi in tutte le sedi.

Pazienti con disabilità

L’azienda Usl Toscana nord ovest ha predisposto particolari misure per ridurre il disagio che le persone disabili potrebbero avere qualora dovessero essere ricoverate in quanto contagiate da coronavirus. Il paziente con disabilità, nel caso ci sia la necessità improcrastinabile di ricovero per quadro sintomatologico riconducibile a Covid-19, sarà indirizzato nelle strutture dove è presente un équipe Pass (Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali), che potrà essere di supporto agli operatori nella gestione del ricovero. Personale dedicato dell’azienda si occuperà di attivare l’equipe Pass.

Ancora donazioni al San Luca

Dall’Asl il ringraziamento odiertno va in particolare alla ditta Cianelli Strade, di Cianelli Vittorio, che ha donato 24 caschi protettivi all’ospedale San Luca di Lucca. Un’altra importante donazione è arrivata al San Luca dalla ditta Papeschi Srl.

Gli avvisi

Autocertificazioni redditi valide fino al 30 giugno Si ricorda che le autocertificazioni delle fasce di reddito utili per le prestazioni sanitarie e con scadenza il 31 marzo saranno valide fino 30 giugno. La proroga è stata decisa con l’ordinanza numero 8 del presidente della Regione Toscana, con la quale si sono disposte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sospese le penalità per le mancate disdette di visite ed esami Fino al 30 giugno sono state sospese le penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali. Anche questa è una misura prevista da un’ordinanza del presidente della Regione Toscana, la numero 6 (Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Sospeso il servizio di screening

La Asl Toscana nord ovest informa che per tutelare la popolazione e per diminuire il numero delle persone nei presidi territoriali e ospedalieri, sono stati momentaneamente sospesi i servizi di screening, mentre rimangono attivi tutti gli approfondimenti di secondo livello. Sarà cura degli operatori, appena sarà possibile, richiamare tutti gli utenti per riprogrammare gli esami.