Coppia di Capannori bloccata a Gran Canaria: “Cancellati i voli, non sappiamo come tornare a casa”

Quella che avrebbe dovuto essere una settimana di relax e di riposo, si è trasformata in un soggiorno forzato nell’angoscia. Una coppia di capannoresi, di 56 e 57 anni, è bloccata a Gran Canaria da dove Ryanair ha cancellato tutti i voli per l’Italia.

Anche l’ipotesi di cambiare il volo e fare uno scalo in Spagna o in Germania sembra al momento impraticabile: nessun collegamento è poi garantito con l’Italia e la soluzione di noleggiare un’auto appare ancora più difficoltoso.

“Abbiamo telefonato ad una compagnia di noleggio in Germania e ci è stato detto che non avrebbero noleggiato auto per rientri in Italia e anche se alla fine ce la noleggiassero i costi per appena due giorni superano i mille euro”.

Sono nell’angoscia marito e moglie di Capannori, che hanno chiesto di non pubblicare al momento le loro generalità: “Siamo partiti con un volo Ryanair da Pisa sabato scorso 7 marzo, quando ancora non erano state assunte misure eccezionali contro il coronavirus. L’altro giorno ci siamo allarmati quando Ryanair ci ha comunicato di aver cancellato il volo per il nostro rientro in programma sabato prossimo 14″.

A quel punto i due si sono recati all’aeroporto di Gran Canaria: “Ci hanno detto che tutti i voli erano bloccati – racconta la coppia raggiunta telefonicamente -: abbiamo la possibilità di prenotare voli per Siviglia o per la Germania, ma poi che faremo? Resteremo bloccati là? Nessuno sa dirci niente e con noi ci sono molti altri italiani, compreso un signore di Pescia, nella nostra stessa condizione”.

I due coniugi sono in ansia perché a Capannori hanno il figlio e due anziani genitori che potrebbero avere bisogno di assistenza: “In questa situazione è terribile dover stare qua: abbiamo provato a metterci in contatto con la Farnesina telefonicamente ma non c’è niente da fare e anche la compagnia aerea ha il centralino in tilt. Al momento siamo riusciti a trovare una sistemazione per prolungare il soggiorno di un’altra settimana ma vogliamo tornarcene nella nostra casa”.