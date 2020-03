Coronavirus, Antica Valserchio dona un ecografo all’ospedale di Castelnuovo

Castelnuovo, è il giorno del lutto per la morte dell’80enne Renzo Rossi, per tutti Pilade.

Il sindaco, Andrea Tagliasacchi, nell’aggiornamento giornaliero sui social per l’emergenza coronavirus, ha reso noto come l’Antica Valserchio, l’azienda di cui Rossi è stato per anni collaboratore, ha donato un ecografo per le diagnosi da coronavirus all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Nelle stesse ore operatori e operatrici del pronto soccorso di Castelnuovo hanno lanciato un appello per raccogliere fondi, raccogliendo 35mila euro per materiale e mascherine di protezione, quanto mai necessarie in questi giorni difficili.

Già in queste ore altre aziende, cittadini e persone semplici stanno rispondendo agli svariati appelli e richieste di aiuto. Una buona notizia, nel complesso, nel giorno del doloro e della tristezza. Che fa il paio con il fatto che non si sono registrati nuovi casi di persone positive al coronavirus nel territorio comunale.