Continuano su tutto il territorio provincia di Lucca i controlli per far rispettare le nuove misure del governo per contenere il contagio da coronavirus.

Dalla Piana alla Valle del Serchio, polizia, carabinieri, polizia municipale hanno allestito posti di controllo: gli automobilisti vengono fermati a campione e viene verificata o compilata sul posto l’autocertificazione che giustifichi lo spostamento.

Foto 3 di 3





Si ricorda che è consentito soltanto per motivi di lavoro, motivata necessità e salute.