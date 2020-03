Un collage di foto per ricordare Renzo Rossi, per tutti Pilade, l’80enne che è risultato primo morto contagiato dal coronavirus in provincia di Lucca.

Il lutto ha colpito l’intera Castelnuovo, dove Pilade, capelli bianchi, sempre elegante e negli ultimi tempo con l’immancabile bastone, era apprezzato professionista. E anche un apprezzato giocatore di burraco per l’associazione locale. Proprio nel giro dei giocatori di carte sono circolate le foto più belle degli eventi organizzati e che avevano visto protagonista Pilade.

“Voglio ricordare – scrive sui social la signora Adonella Giannini – con queste bellissime foto il nostro amico Renzo, detto Pilade, compagno di gioco e di merende. Veramente una grande persona: buono, generoso e affettuoso con tutti. Voglio credere che sarà lassù con Pastina a fare insieme una partita di burraco. Da come lo conoscevo io avrà portato anche un cestino con la merenda, come faceva lui quando andavamo ai tornei nazionali: pane fatto in casa, formaggio genuino, prosciutto e vino bono. Ti porteremo nei nostri cuori. I tuoi amichi burrachisti”.