La casa va a fuoco e lui, un uomo di 57 anni, si getta dalla finestra e muore. Un dramma che si è consumato di primo mattino a Piano del Quercione, in via Coli e Spezi, nel comune di Massarosa, in un casale in collina dove poco prima delle 8, per cause ancora da capire, è scoppiato un grosso incendio.

All’arrivo di vigili del fuoco e 118 è stato trovato a terra il cadavere di un uomo. Secondo quanto appreso, si sarebbe gettato dalla finestra a causa dell’incendio della casa, pensando di morire soffocato.

Foto 2 di 2



Sul posto sono arrivate più squadre dei vigili del fuoco, mentre è stato fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto sono state soccorse altre due persone che sono rimaste leggermente intossicate.