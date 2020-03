Settemila euro per la terapia intensiva dalla raccolta di Sarti Magi

È una chiarissima presa di posizione quella dell’attivista e influencer lucchese Michele Sarti Magi che in questi giorni ha organizzato una raccolta fondi per il reparto terapia intensiva dell’ospedale di Lucca. Sarti Magi in un video sui social precisa: “Abbiamo raggiunto i 7mila euro dopo un giorno e mezzo, il risultato è meraviglioso, ma la mia attenzione va all’appello che infermiere e infermieri del San Luca mi hanno fatto in questi giorni. Il problema è che mancano mascherine, manca il materiale per poter lavorare e combattere il virus”.

Sarti Magi precisa: “Sarà mia cura impegnarmi nel controllare che i soldi vengano utilizzati per soddisfare le giustissime esigenze del personale medico e infermieristico. Oggi, loro sono i nostri eroi, non possiamo e non dobbiamo lasciarli soli, per nessuna ragione. È grave che manchi loro il materiale. Gli appelli che mi hanno fatto non possono e non devono essere sottovalutati assolutamente”.

“Il mio appello – termina Sarti Magi – è anche per le altre organizzazioni che hanno organizzato donazioni per gli ospedali locali e non: attenzione al materiale per il personale medico, manca, non possiamo lasciarli soli”.

