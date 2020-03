Virus, in trincea anche gli addetti degli ospedali

Addetti alle pulizie, alla distribuzione dei pasti, all vigilanza che permettono all’ospedale di avere il corretto funzionamento. In trincea ci sono anche loro, doppi turni sulle spalle e tirare avanti, ogni giorno, negli ospedali e non solo, sempre sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Donne e uomini, ma soprattutto donne che mai come in queste ore hanno fatto il loro lavoro al massimo delle loro capacità.

“Lavoratori – commentano Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Trasporti e Uiltucs -, ma che non possono permettersi il lusso di rinchiudersi in casa con le loro famiglie, non possono cedere alla paura, allo sconforto e alla stanchezza”.

“Sono lavoratrici e lavoratori che non devono rimanere in secondo piano – affermano le organizzazioni sindacali – ogni giorno siamo testimoni della loro capacità di mantenere la calma e di portare a termine il loro lavoro al meglio per far sì che l’ospedale sia sanificato e sicuro per tutti gli utenti, e che i malati ricevano i pasti. E tutto ciò nonostante il fatto che che le misure di prevenzione come mascherine e guanti non siano disponibili per tutti”.

“Diciamo tutti quanti grazie a questi lavoratori – concludono – e facciamo da ora la promessa che quando usciremo da questo tunnel, le aziende e la direzione sanitaria non dimentichino la loro professionalità e la loro disponibilità, in virtù anche di accordi aperti che ad oggi devono essere ancora sottoscritti e riconosciuti dalle aziende appaltanti”.